Волкер надеется на скорую встречу с Сурковым

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассчитывает на встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
"Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся", - сказал он на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.
Волкер уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив "нормандский формат". "Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.
Кроме того, он высказал свое мнение по вопросу транзита газа через Украину. "Говоря о газовом транзите, что важно, это то, что Украина не покупает больше газ напрямую в России. Поэтому она может показывать более сильную позицию. Но Россия, как мне кажется, хочет использовать свою угрозу перекрыть транзит как давление на Украину в переговорах, но я думаю, что эта угроза все меньше значит что-то", - сказал Волкер.
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