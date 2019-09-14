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Регион 14.09.2019 23:05

Волкер надеется на скорую встречу с Сурковым

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассчитывает на встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся", - сказал он на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Волкер уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив "нормандский формат". "Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.

Кроме того, он высказал свое мнение по вопросу транзита газа через Украину. "Говоря о газовом транзите, что важно, это то, что Украина не покупает больше газ напрямую в России. Поэтому она может показывать более сильную позицию. Но Россия, как мне кажется, хочет использовать свою угрозу перекрыть транзит как давление на Украину в переговорах, но я думаю, что эта угроза все меньше значит что-то", - сказал Волкер.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ВСТРЕЧА, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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