Трамп и Нетаньяху обсудили возможное соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

Возможности продвижения двустороннего американо-израильского соглашения в оборонной сфере обсудили в субботу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Сегодня я провел телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху для того, чтобы обсудить возможность продвижения соглашения о взаимной обороне между США и Израилем, которое укрепило бы потрясающий альянс между нашими двумя странами", - написал Трамп в своем Twitter.
"Я рассчитываю на продолжение этих дискуссий после выборов в Израиле, когда позже в этом месяце мы встретимся в ООН", - добавил Трамп.
Парламентские выборы в Израиле намечены на 17 сентября. В этот же день в Нью-Йорке начинается 74-я Генеральная Ассамблея ООН.
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