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Дальнее зарубежье 14.09.2019 23:50

Трамп и Нетаньяху обсудили возможное соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

Возможности продвижения двустороннего американо-израильского соглашения в оборонной сфере обсудили в субботу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня я провел телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху для того, чтобы обсудить возможность продвижения соглашения о взаимной обороне между США и Израилем, которое укрепило бы потрясающий альянс между нашими двумя странами", - написал Трамп в своем Twitter.

"Я рассчитываю на продолжение этих дискуссий после выборов в Израиле, когда позже в этом месяце мы встретимся в ООН", - добавил Трамп.

Парламентские выборы в Израиле намечены на 17 сентября. В этот же день в Нью-Йорке начинается 74-я Генеральная Ассамблея ООН.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]