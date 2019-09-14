Первый вице-президент Азербайджана посещает Шамаху

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу посещает город Шамаха, сообщают официальные СМИ.

Алиева в рамках поездки возложила цветы к памятнику экс-президенту Азербайджана Гейдару Алиеву.

Первый вице-президент также приняла участие в открытии полной средней школы имени Гюльаги Агаева в селе Меликчобанлы и ознакомилась с созданными в школе условиями.

В Шамахе она посетила мечеть Джума, а также ознакомилась с условиями в доме, построенном на месте пострадавшего в результате землетрясения здания на улице Ширваншаха Ибрагима.

А. Мамедов