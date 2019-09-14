Первый вице-президент Азербайджана посетила Исмаиллы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу, завершив визит в Шамахы, посетила город Исмаиллы, сообщают официальные СМИ.

Алиева в рамках поездки возложила цветы к памятнику экс-президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Затем первый вице-президент провела встречу с представителями общественности Исмаиллы

Первый вице-президент также ознакомилась с новым домом, принадлежащем жительнице села Дийаллы и построенным на месте пострадавшего от землетрясения.

В Исмаиллах она посетила новый детский сад на улице Вагаба Османова, где ознакомилась с созданными условиями.

Помимо этого, она приняла участие в открытии после реконструкции Дворца культуры в селе Ивановка.

А. Мамедов