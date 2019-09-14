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Внутренняя политика 14.09.2019 23:11

Первый вице-президент Азербайджана посетила Исмаиллы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу, завершив визит в Шамахы, посетила город Исмаиллы, сообщают официальные СМИ.

Алиева в рамках поездки возложила цветы к памятнику экс-президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Затем первый вице-президент провела встречу с представителями общественности Исмаиллы

Первый вице-президент также ознакомилась с новым домом, принадлежащем жительнице села Дийаллы и построенным на месте пострадавшего от землетрясения.

В Исмаиллах она посетила новый детский сад на улице Вагаба Османова, где ознакомилась с созданными условиями.

Помимо этого, она приняла участие в открытии после реконструкции Дворца культуры в селе Ивановка.

А. Мамедов

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ИСМАИЛЛЫ, ПОСЕЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]