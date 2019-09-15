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Посольство РФ в Великобритании призывает Лондон сыграть конструктивную роль в процессе национального примирения на Украине

Посольство РФ в Великобритании призывает Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть конструктивную роль в процессе национального примирения, приводятся на сайте диппредставительства слова пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании в ответ на высказывания, выступившего в Киеве замглавы британского МИД Кристофера Пинчера.

"Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть, наконец, конструктивную роль в процессе национального примирения", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что риторика британской стороны не изменилась "несмотря на наметившиеся положительные сдвиги в деле урегулирования внутриукраинского кризиса".

"Россия во взаимодействии с ответственными партнерами и международными организациями продолжает делать все от нее зависящее для урегулирования. Свидетельство тому - недавний обмен задержанными и осужденными, цель которого - способствовать атмосфере для развития контактов между Киевом, Донецком и Луганском ради реализации Минских договоренностей", - отмечается в сообщении.

Реальное улучшение ситуации на Украине не отвечало бы интересам Лондона, поскольку "заметно сузило бы его возможности для нагнетания антироссийских страстей", сообщается на сайте посольства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]