Посольство РФ в Великобритании призывает Лондон сыграть конструктивную роль в процессе национального примирения на Украине

Посольство РФ в Великобритании призывает Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть конструктивную роль в процессе национального примирения, приводятся на сайте диппредставительства слова пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании в ответ на высказывания, выступившего в Киеве замглавы британского МИД Кристофера Пинчера.
"Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть, наконец, конструктивную роль в процессе национального примирения", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что риторика британской стороны не изменилась "несмотря на наметившиеся положительные сдвиги в деле урегулирования внутриукраинского кризиса".
"Россия во взаимодействии с ответственными партнерами и международными организациями продолжает делать все от нее зависящее для урегулирования. Свидетельство тому - недавний обмен задержанными и осужденными, цель которого - способствовать атмосфере для развития контактов между Киевом, Донецком и Луганском ради реализации Минских договоренностей", - отмечается в сообщении.
Реальное улучшение ситуации на Украине не отвечало бы интересам Лондона, поскольку "заметно сузило бы его возможности для нагнетания антироссийских страстей", сообщается на сайте посольства.
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