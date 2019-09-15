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Регион 15.09.2019 10:56

Иран стоит за атакой на объекты саудовской нефтяной компании - Помпео

Ответственность за атаку на объекты саудовской нефтяной компании Aramco несет Иран, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"В то время как Рухани и Зариф (президент и глава МИД Ирана - ИФ) делают вид, что занимаются дипломатией, Тегеран стоит за примерно 100 атаками против Саудовской Аравии. В то время как звучат призывы к деэскалации, Иран теперь провел беспрецедентную атакую против мировой системы поставок энергии. Нет доказательств того, что атаки были проведены из Йемена", - написал он в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Aramco в Саудовской Аравии, в результате чего разгорелись пожары. Западные СМИ отмечают, что пламя удалось потушить.

Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы. Однако Помпео, судя по "твиту", ставит под сомнение их причастность.

Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]