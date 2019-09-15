Саудовская компания сокращает добычу нефти из-за атак беспилотников на ее НПЗ

Саудовская компания Saudi Aramco объявила о сокращении ежесуточной добычи нефти на 5,7 млн баррелей в результате атаки беспилотников на ее объекты.
Саудовская Аравия, как крупнейший мировой экспортер нефти, ежедневно поставляет на мировой рынок около 7 млн баррелей. Сокращение добычи, как считают эксперты, может привести к скачку мировых цен на нефть.
В то же время, как сообщило министерство энергетики США, Вашингтон готов оказать помощь в стабилизации рынка, и в случае необходимости, может выделить часть своих стратегических резервов нефти, превышающих 600 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Западные СМИ отмечают, что пламя удалось потушить. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.
Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.
"В то время как Рухани и Зариф (президент и глава МИД Ирана - ИФ) делают вид, что занимаются дипломатией, Тегеран стоит за примерно 100 атаками против Саудовской Аравии. В то время как звучат призывы к деэскалации, Иран теперь провел беспрецедентную атаку против мировой системы поставок энергии. Нет доказательств того, что атаки были проведены из Йемена", - написал он в своем твиттере.
Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".
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