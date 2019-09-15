ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 22 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
А. Мамедов
Азербайджан и Турция согласуют план деятельности на 2019-2021гг
Азербайджан и Турция близки к подписанию соглашения о преференциальной торговле
Из дворца, в котором родился Черчилль, похищен золотой унитаз стоимостью в 1 млн фунтов стерлингов
Число посетивших Грузию азербайджанцев в августе выросло на 16%
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии
Трампу предлагают проявлять осторожность с секретной информацией в случае прихода к власти в Великобритании лейбориста Корбина
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Bakcell и Волонтеры ASAN продолжают радовать детей
Компания Bakcell в кратчайшие сроки осуществила самое крупномасштабное в Азербайджане развертывание сети LTE
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook