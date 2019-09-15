Трампу предлагают проявлять осторожность с секретной информацией в случае прихода к власти в Великобритании лейбориста Корбина

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин, будучи избранным новым премьером, может передать секретную информацию американской разведки России и Ирану, пишет издание The Telegraph.

Оно ссылается на доклад, подготовленный бывшими советниками президента США Дональда Трампа. В нем говорится, что если лейбористы придут к власти, "возникнет серьезный риск того, что информация, переданная Корбину или его союзникам, может быть дискредитирована, особенно если речь идет о России или Иране".

В нем Трампу предлагается в случае победы Корбина задуматься над сохранением секретов, возможно, отказаться от обмена разведывательной информацией с Лондоном, а также рассмотреть вопрос о понижении уровня влияния Великобритании в НАТО.

По мнению авторов доклада, Корбин может "активно встать на сторону России", а также "блокировать или подрывать любые действия, которые он считает враждебными интересам Путина".