Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8818 RUR   0.0263 GBR   2.0992 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.09 -0.66 Brent 60.38 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.09.2019 12:34

Президентские выборы проходят в Тунисе

В Тунисе в воскресенье стартовал первый тур президентских выборов, сообщают французские СМИ.

В стране с утра воскресенья открылись 13 тыс. избирательных участков.

За победу на голосовании борются как кандидаты от исламистских политических движений, так и их противники, причем явного фаворита нет, отмечается в сообщениях.

Среди участников президентской гонки выделяются премьер Юссеф Шахед, и.о. спикера парламента Абдельфаттах Муру, бывший министр обороны Абделькрим Збиди.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУНИС, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Президент Туниса скончался в возрасте 92 лет Президент Туниса скончался в возрасте 92-х лет Президента Туниса не удалось избрать в первом туре Президент Туниса пообещал освободить автора карикатур на пророка Мухаммеда Президент Туниса уверен в необходимости борьбы с радикальными исламистами законными методами Президента Туниса опросили по поводу убийства оппозиционера

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]