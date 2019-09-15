Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8818 RUR   0.0263 GBR   2.0992 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.09 -0.66 Brent 60.38 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.09.2019 14:05

Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

В МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.

"Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

Ранее ответственность за атаку, совершенную при помощи беспилотников, взяли на себя близкие к Ирану йеменские мятежники-хуситы. Беспилотники атаковали крупнейший НПЗ, а также нефтяное месторождение, принадлежащие компании Aramco.

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Иран совершил беспрецедентную атаку против мировой системы поставки энергии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Мировое сообщество должно принять меры по сдерживанию Ирана - МИД Саудовской Аравии В Эр-Рияде призывают не снижать давление на Тегеран Глава иранской дипломатии предложил Эр-Рияду пересмотреть региональную политику и снять напряженность в отношениях Власти Ирана обвинили Эр-Рияд в убийстве журналиста Хашкаджи, а страны Запада - в двойных стандартах и попытках скрыть преступление Глава МИД Саудовской Аравии заявил о необходимости новых санкций против Ирана Глава МИД РФ заявил о необходимости диалога между Саудовской Аравией и Ираном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]