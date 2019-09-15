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В Лондоне заявляют о прогрессе на переговорах с ЕС по Brexit

Лондону удалось добиться с ЕС прогресса на переговорах об условиях выхода из Евросоюза, заявил в воскресенье британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

Он сообщил телеканалу Sky News, что стороны провели "детальные переговоры по техническим вопросам".

На вопрос журналиста о том, есть ли прогресс, Баркли ответил: "Есть". По его словам, Лондон и ЕС "проделывают за кулисами огромный объем работы".

Ранее на этой неделе британские СМИ сообщили, что премьер Великобритании Борис Джонсон намерен попытаться к середине октября добиться соглашения с ЕС по Brexit. Это бы позволило ему вывести Великобританию из ЕС, как и планировалось, до 31 октября 2019 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]