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Дальнее зарубежье 15.09.2019 16:53

Высокопоставленный представитель "Талибана" убит в Афганистане

Теневой губернатор афганской провинции Саманган, представитель "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин убит в ходе авиаудара правительственных сил, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Афганистана.

"Автомашина, в которой ехал Мавалави Нуриддин и четверо его телохранителей, подверглась удару с воздуха вблизи селения Туксин уезда Дара-и-Суф в 9 утра в воскресенье", - сказал агентству начальник пресс-центра 209 корпуса афганской армии Ханиф Резаи.

"Все находившиеся в машине боевики убиты", - сообщил Резаи.

Талибы эти сведения пока не комментировали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]