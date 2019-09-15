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Регион 15.09.2019 14:59

США перешли от кампании по максимальному давлению к "максимальному обману", заявляет глава МИД Ирана

Кампания США по оказанию максимального давления на Иран потерпела неудачу, и поэтому Вашингтон перешел к другой кампании, предполагающей распространение не соответствующей действительности информации, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Госсекретарь Майк Помпео перешел к "максимальному обману" после того, как его "максимальное давление" провалилось", - написал Зариф в твиттере.

Ранее Помпео заявил, что Иран стоит за нападением, совершенным беспилотниками в ночь на субботу на крупные саудовские нефтяные объекты.

В МИД Ирана эти обвинения опровергли.

"США и зависящие от них страны увязли в Йемене из-за того, что поддались иллюзиям о том, что превосходство в вооружении даст им военную победу", - добавил Зариф, говоря о боевых действиях союзников США против йеменских мятежников-хуситов.

"Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе (для союзников США в Йемене - ИФ)", - предупредил Зариф.

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Тэги: ИРАН, США, ЙЕМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]