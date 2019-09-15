Атака на саудовские нефтяные объекты прошла не из Ирака, заявляют в Багдаде

Беспилотники, атаковавшие саудовские нефтяные объекты на этой неделе, вылетели на задание не из Ирака, заявили в воскресенье к канцелярии иракского премьера Адиля Абула-Махди.

По сообщению агентства Associated Press, в заявлении говорится, что Ирак примет меры, если кто бы то ни было использует его территорию для организации нападений на другие страны.

Ранее ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за обстрелом стоит непосредственно Иран. В Тегеране эти обвинения отвергли.