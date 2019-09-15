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Регион 15.09.2019 17:40

Атака на саудовские нефтяные объекты прошла не из Ирака, заявляют в Багдаде

Беспилотники, атаковавшие саудовские нефтяные объекты на этой неделе, вылетели на задание не из Ирака, заявили в воскресенье к канцелярии иракского премьера Адиля Абула-Махди.

По сообщению агентства Associated Press, в заявлении говорится, что Ирак примет меры, если кто бы то ни было использует его территорию для организации нападений на другие страны.

Ранее ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за обстрелом стоит непосредственно Иран. В Тегеране эти обвинения отвергли.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, БЕСПИЛОТНИКИ, САУДАРАВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]