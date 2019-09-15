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Регион 15.09.2019 15:41

Россия завершила второй этап поставки С-400 в Турцию, заявляют в Анкаре

Власти Турции объявили в воскресенье о завершении поставки второй батареи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, сообщает агентство "Анадолу".

"Минобороны Турции: Завершились поставки компонентов второй батареи С-400 на авиабазу "Мюртед" близ Анкары", - пишет агентство в своем твиттере.

О том, что второй этап поставок С-400 Турции планируется завершить в воскресенье, накануне "Интерфаксу" сообщили информированные источники.

Первый этап поставок в Турцию С-400 завершился 25 июля. Поставки осуществлялись военно-транспортными самолетами Минобороны РФ. Они выполнили три десятка рейсов. По словам экспертов "Интерфакса", на первом этапе Турция получила два дивизиона С-400.

Второй этап поставок С-400 в Турцию начался 27 августа. С того дня на турецкую авиабазу Мюртед российские военно-транспортные транспортные самолеты совершили более 20 рейсов.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]