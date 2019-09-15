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Дальнее зарубежье 15.09.2019 15:58

Британский премьер Джонсон сравнил себя с Халком и пообещал не допустить новой отсрочки Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается выполнять призыв парламента о согласовании новой отсрочки Brexit, и заверил, что возможность выработать соглашение с ЕС о будущих отношениях вполне возможно.

"Я думаю, что мы добьемся своего. Я буду говорить с Жан-Клодом (с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером - ИФ) о том, как это можно сделать", - сказал Джонсон в интервью изданию The Mail on Sunday в преддверии намеченных на начало следующей недели переговоров с Юнкером.

"Я чувствую уверенность", - добавил премьер.

"Премьер-министр заявил, что если переговоры провалятся, то он проигнорирует шаг палаты представителей, велевшей ему добиться отсрочки Brexit", - пишет издание.

При этом Джонсон провел аналогию между себя и супергероем комиксов Халком. "Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится", - предупредил глава правительства.

Джонсон добавил, что в случае необходимости по-прежнему готов к "жесткому" Brexit - выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Этот процесс он сравнил с Халком "разрывающим оковы".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]