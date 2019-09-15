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Внешняя политика 15.09.2019 17:38

Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Италию и Венгрию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Ватикан, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МИД.

Затем глава МИД посетит с деловыми визитами Италию и Венгрию.

"В рамках визита Мамедъяров планирует совершить ряд двусторонних встреч, а также принять участие во встрече министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), а также в открытии Офиса представительства ССТГ", - отметили в МИД.

А. Мамедов

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Тэги: МАМЕДЪЯРОВ, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]