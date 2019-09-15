Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Италию и Венгрию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Ватикан, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МИД.
Затем глава МИД посетит с деловыми визитами Италию и Венгрию.
"В рамках визита Мамедъяров планирует совершить ряд двусторонних встреч, а также принять участие во встрече министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), а также в открытии Офиса представительства ССТГ", - отметили в МИД.
А. Мамедов
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