Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Италию и Венгрию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Ватикан, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МИД.

Затем глава МИД посетит с деловыми визитами Италию и Венгрию.

"В рамках визита Мамедъяров планирует совершить ряд двусторонних встреч, а также принять участие во встрече министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), а также в открытии Офиса представительства ССТГ", - отметили в МИД.

А. Мамедов