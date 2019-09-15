Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл в воскресенье с официальным визитом в Азербайджан, сообщают официальные СМИ.

«В международном аэропорту Гейдар Алиев вице-президента Турции встречали вице-премьер Азербайджана Али Гасанов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица», - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Октай прибыл в Азербайджан для участия в заседании азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

А. Мамедов