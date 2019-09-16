Ким Чен ын пригласил Трампа посетить Пхеньян - газета

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем письме президенту США, отправленном в августе, пригласил Дональда Трампа посетить Пхеньян, сообщила южнокорейская газета Joongang Ilbo со ссылкой на дипломатические источники.
В письме Ким Чен Ына, которое было передано Трампу в третью неделю августа, северокорейский лидер заявил о своей готовности встретиться с президентом США в ходе третьего саммита, сообщил собеседник издания.
По его данным, в письме также содержалось приглашение Трампу посетить Пхеньян.
При этом источник уточнил, что не ясно, предложил ли Ким Чен Ын провести третий саммит в столице КНДР или просто пригласил президента США посмотреть Пхеньян.
10 августа Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что "получил отличное письмо", охарактеризовав его как "очень личное", от северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Он также написал в твиттере, что в недавнем письме к нему Ким Чен Ын выразил желание возобновить переговоры с США, как только закончатся учения союзников.
Лидеры США и КНДР встречались три раза с июня прошлого года, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.
Третья встреча прошла 30 июня на межкорейской границе. Тогда Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.
Однако до сих пор переговоры не возобновились.
На прошлой неделе замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.
"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.
Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.
Сам Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи с лидером КНДР в этом году, сообщил: "В какой-то момент да...".
"Они (КНДР-ИФ) хотели бы встретиться. Я думаю, что это то, что произойдет", - добавил он.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Италию и Венгрию
Глава Минэкономики Грузии обсудит в Баку вопросы экономического сотрудничества с Азербайджаном
Граждане Азербайджана в I полугодии оказали нерезидентам транспортных услуг на $527 млн
Акционеры Gunay Bank в октябре утвердят новый состав Наблюдательного совета
Профицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I полугодии составил $30 млн
Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу, победив в финале Аргентину
Из дворца, в котором родился Черчилль, похищен золотой унитаз стоимостью в 1 млн фунтов стерлингов
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Делегация Свердловской области посетила РИКЦ в Баку
В Баку прошел концерт, посвященный 75-летию Владимира Спивакова
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook