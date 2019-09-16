Трамп заявил, что не готов к встрече с Ираном без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ о его желании встретиться с Ираном "без предварительных условий" неверны.

"Фейковые новости заявляют, что я готов встретиться с Ираном "без условий". Это неверное утверждение (как обычно!)" - написал Трамп в твиттере.

Ранее советник американского лидера Келиэнн Конуэй заявила в эфире телеканала Fox News, что встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

Она пояснила, что Трамп готов рассмотреть возможность встречи "на полях" Генассамблеи ООН. "Но в случае с нашим президентом для того, чтобы провести встречу или заключить сделку, необходимо, чтобы условия были подходящими", - добавила Конуэй.