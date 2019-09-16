Американский чиновник объяснил, почему США перекладывают ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии с Йемена на Иран

Угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком, сообщает CNN.

"Очень трудно представить, что эти нападения могли прийти откуда-то, кроме Ирана или Ирака", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник администрации США.

Он напомнил, что в ходе субботней атаки были поражены 19 целей в Саудовской Аравии. По словам чиновника, этого нельзя сделать при помощи 10 беспилотников, которые, по утверждению хуситов, взявших на себя ответственность за происшествие, они использовали.

"Вы не можете поразить 19 целей 10 беспилотниками", - сказал чиновник.

Собеседник телеканала также отметил, что, согласно спутниковым снимкам, "все точки удара на саудовские объекты находились на северо-западной стороне от них, что несколько затруднительно сделать из Йемена".

Чиновник также указал на сообщения из открытых источников о том, что Кувейт обнаружил беспилотный летательный аппарат в своем воздушном пространстве до нападения в Саудовской Аравии. Он добавил, что иракцы "были очень откровенны", утверждая, что территория их страны не использовалась для запуска беспилотника.

Это, по его мнению, делает Иран наиболее вероятным организатором данной атаки.

"Если это было военное наступление, начатое из Ирана в Саудовскую Аравию, то это крайне серьезно", - сказал чиновник.

Он отказался уточнить, какие ответные меры рассматривает администрация США, отметив, что президент (Дональд Трамп - ИФ) хочет, чтобы все возможные варианты были изучены.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.