Путин и Рухани обсудят ситуацию вокруг СВПД, Москва призывает Тегеран не совершать шаги, которые помешают усилиям стран сохранить ядерную сделку

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Анкаре обсудит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Путин в понедельник в Анкаре примет участие в трехстороннем саммите Россия-Турция-Иран, перед которым проведет отдельные встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана.
"Помимо сверки часов по Сирии, имеется в виду (на встрече Путина и Рухани - ИФ) затронуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного плана действий по иранской ядерной программе",- рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что с учетом выхода США из этой сделки сейчас главная задача - сохранить существующие договоренности. "Мы поддерживаем в этой связи активные контакты со всеми участниками СВПД, как и с Тегераном, естественно. В последнее время по этой тематике активизировались контакты с Францией, то есть работа активно ведется", - сказал Ушаков.
Россия, отметил представитель Кремля, сохраняет полную приверженность СВПД. "Всячески стремимся содействовать его выполнению. В ходе консультаций в российском МИДе с министром иностранных дел Ирана Зарифом совсем недавно, 2 сентября, мы призывали иранскую сторону воздержаться от тех шагов, которые могли бы помешать усилиям целого ряда стран по спасению этой ядерной сделки", - сказал Ушаков.
Это будет третья встреча Путина и Рухани в этом году. Президент Ирана приезжал в феврале в Сочи, в июне "на полях" ШОС Бишкеке лидеры провели беседу.
Одной из ключевых тем предстоящих переговоров, рассказал Ушаков, станет укрепление торгово-экономических связей. "В целях защиты двусторонних торгово-экономических связей от санкций третьих государств стороны принимают меры по расширению прямых расчетов, использованию национальных валют, налаживанию взаимодействия между российской системой передачи финансовых сообщений и иранской СЕПАМ в качестве альтернативы проведения платежей через СВИФТ", - сказал помощник главы государства.
Говоря о двустороннем сотрудничестве, он напомнил о флагманском проекте - сооружении АЭС "Бушер". "Первый блок станции функционирует стабильно. Идут работы на площадке по второй очереди. В ближайшее время состоится церемония заливки первого бетона на стройплощадке", - сказал Ушаков.
Россия передала первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт иранскому заказчику 23 сентября 2013 года. 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня строительства II очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, работы по третьему блоку планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.
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