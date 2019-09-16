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Макроэкономика 16.09.2019 09:00

Золото дорожает после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Цены на золото пошли вверх после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, что привело к потере примерно 6% мирового производства сырья и увеличивает риски военного вмешательства США в регионе.

В Сингапуре в ходе сессии цены поднимались на 1,6%, до $1512,14 за унцию, сообщает агентство Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]