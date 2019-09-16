Золото дорожает после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Цены на золото пошли вверх после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, что привело к потере примерно 6% мирового производства сырья и увеличивает риски военного вмешательства США в регионе.

В Сингапуре в ходе сессии цены поднимались на 1,6%, до $1512,14 за унцию, сообщает агентство Bloomberg.