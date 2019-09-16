В Баку прошел концерт, посвященный 75-летию Владимира Спивакова

12 сентября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку прошел организованный представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинской музыкальной академией (БМА) концерт, посвященный 75-летию со дня рождения российского скрипача и дирижера Владимира Спивакова.

Участников и гостей мероприятия приветствовала главный специалист представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова.

На концерте выступили студенты, выпускники и преподаватели БМА: Эльмира Дадашева, Ляман Гусейнова, Максуд Мусазаде, Зарин Алиева, Арзу Сафарова, Рамиль Гусейнли, Руслан Персан, Алёна Инякина, Лала Мухтарова, Нурана Курбанова, Лейла Керимова, Эмиль Исмайлов.

Вела концерт старший преподаватель БМА Алёна Инякина.