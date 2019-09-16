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16.09.2019 09:22

Делегация Свердловской области посетила РИКЦ в Баку

12 сентября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась встреча руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентина Денисова с членами делегации Свердловской области, находящейся с рабочим визитом в Азербайджане. В рамках двухдневного визита в Баку также прошел бизнес-форум между предприятиями и организациями Свердловской области Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

РИКЦ посетили Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Никонов, Вячеслав Вегнер и Михаил Зубарев, глава Муниципального образования город Ирбит Николай Юдин, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, глава Муниципального образования города Каменск-Уральский Алексей Шмыков, ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров, ректор Российского государственного профессионально-педагогического университета Евгений Дорожкин, проректор по международным связям Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Сергей Курочкин и заместитель директора департамента международных связей Уральского государственного университета путей сообщения Чингиз Лятифов.

Были обсуждены перспективы совместной работы в гуманитарной сфере.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]