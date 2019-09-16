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Туризм 16.09.2019 09:31

Профицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I полугодии составил $30 млн

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана в январе-июне 2019 года составил $1,5 млрд, что в 1,9 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

«Объем взаимных туристических услуг Азербайджана в первом полугодии 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза - до $1,5 млрд. При этом профицит баланса туристических услуг составил $30 млн, что в 7,4 раза меньше показателя января-июня 2018 года", - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за первое полугодие 2019 года.

Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $747 млн. «89,1% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж», - сообщили в ЦБА.

Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018 году составил $349,8 млн.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРИЗМ, УСЛУГИ, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]