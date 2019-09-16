Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 сентября ЦБА установил 1,8825 манат/1EUR (13 сентября - 1,8818/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 сентября установил 0,0266 манат/1RUB (13 сентября - 0,0263 манат/1RUB).

Н.Аббасова