Азербайджан на обслуживание госдолга в 2020г направит $1 млрд 446 млн

Правительство Азербайджана в 2020 году планирует выделить из госбюджета 2 млрд 458,2 млн манатов ($1 млрд 446 млн) на обслуживание госдолга, что на 5,3% больше, чем предусмотрено на 2019 год.

Согласно бюджетным материалам на следующий год, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в частности на расходы по выплате процентов по кредитам составят 775,4 млн манатов.

Правительство Азербайджана в 2020 году планирует привлечь внешних займов на сумму $559,4 млн.

Заимствования на внутреннем рынке ожидаются на уровне 100 млн манатов.

По оценкам Минфина на конец 2019 года госдолг Азербайджана составит 16 млрд 482 млн манатов (спад за 2019 год на 0,1%), из которых $8,86 млрд (15 млрд 62 млн манатов) придется на внешний долг, 1 млрд 420 млн манатов – внутренний долг.

Госдолг Азербайджана на 1 июля 2019 года оценивается в 16 млрд 510,2 млн манатов ($9 млрд 711,9 млн по текущему курсу) или 20,7% ВВП.

Согласно оценкам правительства, в 2025 году объем госдолга Азербайджана должен сократиться до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

А.Мамедов