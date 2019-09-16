Азербайджан на обслуживание госдолга в 2020г направит $1 млрд 446 млн

Правительство Азербайджана в 2020 году планирует выделить из госбюджета 2 млрд 458,2 млн манатов ($1 млрд 446 млн) на обслуживание госдолга, что на 5,3% больше, чем предусмотрено на 2019 год.
Согласно бюджетным материалам на следующий год, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в частности на расходы по выплате процентов по кредитам составят 775,4 млн манатов.
Правительство Азербайджана в 2020 году планирует привлечь внешних займов на сумму $559,4 млн.
Заимствования на внутреннем рынке ожидаются на уровне 100 млн манатов.
По оценкам Минфина на конец 2019 года госдолг Азербайджана составит 16 млрд 482 млн манатов (спад за 2019 год на 0,1%), из которых $8,86 млрд (15 млрд 62 млн манатов) придется на внешний долг, 1 млрд 420 млн манатов – внутренний долг.
Госдолг Азербайджана на 1 июля 2019 года оценивается в 16 млрд 510,2 млн манатов ($9 млрд 711,9 млн по текущему курсу) или 20,7% ВВП.
Согласно оценкам правительства, в 2025 году объем госдолга Азербайджана должен сократиться до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Италию и Венгрию
Профицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I полугодии составил $30 млн
Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу, победив в финале Аргентину
Из дворца, в котором родился Черчилль, похищен золотой унитаз стоимостью в 1 млн фунтов стерлингов
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
На саммите в Анкаре может быть затронута тема нападения на объекты Saudi Aramco - Песков
Путин и Рухани обсудят ситуацию вокруг СВПД, Москва призывает Тегеран не совершать шаги, которые помешают усилиям стран сохранить ядерную сделку
Американский чиновник объяснил, почему США перекладывают ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии с Йемена на Иран
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Делегация Свердловской области посетила РИКЦ в Баку
В Баку прошел концерт, посвященный 75-летию Владимира Спивакова
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook