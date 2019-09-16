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Финансы 16.09.2019 09:50

Акционеры Gunay Bank в октябре утвердят новый состав Наблюдательного совета

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанского Gunay Bank состоится 17 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Основные вопросы на заседании: утверждение нового состава Наблюдательного совета; утверждение нового состава Аудиторского комитета", - отметили в банке.

Кроме этого, акционеры обсудят и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью банка.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.

Б.Рустамбеков

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E-mail: [email protected]
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Тэги: GUNAY/BANK, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]