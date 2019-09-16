Акционеры Gunay Bank в октябре утвердят новый состав Наблюдательного совета

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанского Gunay Bank состоится 17 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"Основные вопросы на заседании: утверждение нового состава Наблюдательного совета; утверждение нового состава Аудиторского комитета", - отметили в банке.
Кроме этого, акционеры обсудят и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью банка.
ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.
Б.Рустамбеков
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