Акционеры Gunay Bank в октябре утвердят новый состав Наблюдательного совета

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанского Gunay Bank состоится 17 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Основные вопросы на заседании: утверждение нового состава Наблюдательного совета; утверждение нового состава Аудиторского комитета", - отметили в банке.

Кроме этого, акционеры обсудят и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью банка.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.

Б.Рустамбеков