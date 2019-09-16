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Бизнес и законодательство 16.09.2019 09:57

Глава Минэкономики Грузии обсудит в Баку вопросы экономического сотрудничества с Азербайджаном

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава 17 сентября совершит визит в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в грузинском посольстве в Баку.

«В рамках визита Турнава проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых будут обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, развития экономических отношений», - отметил собеседник агентства.

В рамках визита также будут обсужден вопрос проведения очередного заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому развитию.

В последний раз заседание азербайджано-грузинской МПК состоялось 20 декабря 2011 года в Тбилиси.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]