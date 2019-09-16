Глава Минэкономики Грузии обсудит в Баку вопросы экономического сотрудничества с Азербайджаном

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава 17 сентября совершит визит в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в грузинском посольстве в Баку.

«В рамках визита Турнава проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых будут обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, развития экономических отношений», - отметил собеседник агентства.

В рамках визита также будут обсужден вопрос проведения очередного заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому развитию.

В последний раз заседание азербайджано-грузинской МПК состоялось 20 декабря 2011 года в Тбилиси.

Ф.Исазаде