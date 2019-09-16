Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8825 RUR   0.0266 GBR   2.1197 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.85 -0.24 Brent 60.22 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.09.2019 16:03

КНДР готова к переговорам только при устранении всех угроз для безопасности республики - МИД

В МИД КНДР заявляют, что переговоры по денуклеаризации возможны только в том случае, если будут устранены все угрозы безопасности Северной Кореи, сообщает агентство ЦТАК.

"Обсуждение денуклеаризации возможно только тогда, когда угрозы и препятствия, которые ставят под угрозу нашу систему безопасности и мешают нашему развитию, будут устранены", - приводит агентство выдержки из заявления представителя северокорейского МИД.

Дипломат также выразил надежду на то, что переговоры на рабочем уровне между КНДР и США удастся провести в ближайшие несколько недель.

"Радостно то, что США неоднократно выражали готовность решать проблему путем диалога и переговоров", - добавил он.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что Северная Корея и США в ближайшем будущем возобновят переговоры на рабочем уровне.

Ранее в понедельник южнокорейская газета Joongang Ilbo со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем письме президенту США, отправленном в августе, пригласил Дональда Трампа посетить Пхеньян.

10 августа Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что "получил отличное письмо", охарактеризовав его как "очень личное", от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Он также написал в твиттере, что в недавнем письме к нему Ким Чен Ын выразил желание возобновить переговоры с США, как только закончатся учения союзников.

Лидеры США и КНДР встречались три раза с июня прошлого года, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Третья встреча прошла 30 июня на межкорейской границе. Тогда Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале. Однако до сих пор переговоры не возобновились.

На прошлой неделе замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ


Похожие новости


Ким Чен Ын рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию на Корейском полуострове, двусторонние отношения Вашингтон надеется на продолжение переговоров с КНДР - Помпео Трамп: качество соглашения с КНДР важнее скорости его заключения Трамп заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном проходят успешно Помпео в пятницу встретится с северокорейским чиновником, ответственным за переговоры с США США по-прежнему надеются на переговоры с КНДР - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]