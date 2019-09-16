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СНГ 16.09.2019 16:13

Володин надеется увидеть представителей Узбекистана в качестве наблюдателей в ПА ОДКБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям Узбекистана принять участие в парламентской ассамблее ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - "ИФ") в качестве наблюдателей.

"Надеемся видеть представителей парламента Узбекистана в качестве наблюдателей в ПА ОДКБ", - сказал Володин в ходе встречи со спикером нижней палаты Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Членами ОДКБ являются РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, однако членство Узбекистана в ОДКБ было приостановлено в 2012 году.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ОДКБ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]