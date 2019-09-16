Володин надеется увидеть представителей Узбекистана в качестве наблюдателей в ПА ОДКБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям Узбекистана принять участие в парламентской ассамблее ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - "ИФ") в качестве наблюдателей.
"Надеемся видеть представителей парламента Узбекистана в качестве наблюдателей в ПА ОДКБ", - сказал Володин в ходе встречи со спикером нижней палаты Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
Членами ОДКБ являются РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, однако членство Узбекистана в ОДКБ было приостановлено в 2012 году.
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