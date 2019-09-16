Белоруссия в 2019г недополучила порядка $250 млн таможенных пошлин из-за налогового маневра в России - глава ГТК

Белоруссия с начала года недополучила Br 520 млн (обменный курс белорусского рубля к доллару составляет Br 1 к $0,490) таможенных пошлин из-за налогового маневра в России в нефтяной сфере, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

"По нефти и нефтепродуктам мы потеряли более Br520 млн. Это достаточно сложная ситуация, и компенсировать ее за счет иных платежей было непросто", - сказал Сенько в понедельник после доклада главе государства, его цитирует госагентство БелТА.

"Часть суммы - Br301 млн - была компенсирована за счет НДС (этих поступлений было больше, чем в прошлом году) и платежей, уплаченных физическими лицами при ввозе товаров, в том числе по акцизам и утилизационному сбору", - уточнил Сенько.

По оценке Минска, в связи с реализацией в РФ налогового маневра дополнительные издержки Белоруссии в 2019-2024 гг. составят порядка $10,5 млрд, в том числе, около $400 млн в 2019 году.