Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет поставлен вопрос о возвращении Украине контроля над границей

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет достигнут прогресс в вопросе прекращения огня в Донбассе, разведения войск в районе Станицы Луганской и демилитаризации неподконтрольных Киеву территорий.

"Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательствование в ОБСЕ, на его дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном для нашей страны вопросе: полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть должным образом верифицировано ОБСЕ. Все это станет первыми существенными шагами на пути к миру", - сказал он на совместном с президентом Словакии Зузаной Чапутовой (Zuzana Caputova) брифинге в понедельник в Киеве.

Зеленский также ожидается, что Словакия и далее будет ставить в ОБСЕ вопросы о "полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш украинский контроль временно оккупированных территорий".

В Москве на разных уровнях ранее неоднократно заявляли, что российских войск на территории Украины нет.