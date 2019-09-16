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СНГ 16.09.2019 21:12

Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет поставлен вопрос о возвращении Украине контроля над границей

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет достигнут прогресс в вопросе прекращения огня в Донбассе, разведения войск в районе Станицы Луганской и демилитаризации неподконтрольных Киеву территорий.

"Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательствование в ОБСЕ, на его дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном для нашей страны вопросе: полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть должным образом верифицировано ОБСЕ. Все это станет первыми существенными шагами на пути к миру", - сказал он на совместном с президентом Словакии Зузаной Чапутовой (Zuzana Caputova) брифинге в понедельник в Киеве.

Зеленский также ожидается, что Словакия и далее будет ставить в ОБСЕ вопросы о "полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш украинский контроль временно оккупированных территорий".

В Москве на разных уровнях ранее неоднократно заявляли, что российских войск на территории Украины нет.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СЛОВАКИЯ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]