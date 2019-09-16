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Внешняя политика 16.09.2019 15:37

Глава парламента Китая посетит Азербайджан

Председатель Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу 19-28 сентября посетит с официальным визитом Азербайджан, Казахстан и Россию, сообщает новостное агентство Синьхуа.

«В ходе своего визита Ли Чжаньшу примет участие в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Казахстане и 5-ом заседании китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству в России»,- отмечается в сообщении.

Издание отмечает, что визит Чжаньшу в вышеуказанные страны состоится по приглашению председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октая Асадова, председателя Сената парламента Казахстана Дариги Назарбаевой, спикера Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Ф.Исазаде

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Тэги: КИТАЙ, ПАРЛАМЕНТ, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]