Глава парламента Китая посетит Азербайджан

Председатель Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу 19-28 сентября посетит с официальным визитом Азербайджан, Казахстан и Россию, сообщает новостное агентство Синьхуа.
«В ходе своего визита Ли Чжаньшу примет участие в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Казахстане и 5-ом заседании китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству в России»,- отмечается в сообщении.
Издание отмечает, что визит Чжаньшу в вышеуказанные страны состоится по приглашению председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октая Асадова, председателя Сената парламента Казахстана Дариги Назарбаевой, спикера Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Ф.Исазаде
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