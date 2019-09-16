Нефть продолжает расти из-за событий в Саудовской Аравии, Brent торгуется выше $66 за баррель

Нефтяной рынок продолжает активно расти на новости о резком падении нефтедобычи в Саудовской Аравии после атак на объекты нефтяной инфраструктуры в стране.
Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:32 подорожали на $6,29 (10,45%) - до $66,51 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $5,32 (9,7%) - до $60,17 за баррель.
В начале торгов повышение стоимости Brent достигало рекордных в истории 20%.
Как стало известно в минувшую субботу, нефтяные объекты Саудовской Аравии вновь стали мишенью атак беспилотников. Нападению подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране - и 5% мировой нефтедобычи.
"Мы еще никогда не видели таких перебоев поставок и таких скачков цен, - говорит аналитик Credit Suisse Сол Кавонич. - Политические риски вновь вернулись на повестку дня нефтяного рынка".
Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Компания планирует опубликовать новые прогнозы относительно восстановления операций позднее в понедельник.
Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.
"Неважно, сколько уйдет на восстановление добычи, пять дней или намного дольше, - отмечает глава отдела исследований мировых сырьевых рынков в Citigroup Эд Морзе. - Главный вывод из случившегося состоит в том, что инфраструктура Саудовской Аравии крайне уязвима к атакам, и рынок долгое время недооценивал этот факт".
Глава парламента Китая посетит Азербайджан
Баку продолжит диалог с новой командой в Брюсселе – Администрация президента Азербайджана
Президент Узбекистана в октябре посетит Азербайджан для участия в саммите ССТГ
Азербайджан вошел в топ-5 стран по экскурсионному отдыху - National Geographic
MEGOGO запустила в Азербайджане новый детский канал
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Белоруссия в 2019г недополучила порядка $250 млн таможенных пошлин из-за налогового маневра в России - глава ГТК
Володин надеется увидеть представителей Узбекистана в качестве наблюдателей в ПА ОДКБ
Президент Армении подписал указ об отставке директора спецслужбы страны
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“AzerTelecom” поддерживает “Caspian Energy Forum Baku-2019” в качестве партнера
Делегация Свердловской области посетила РИКЦ в Баку
В Баку прошел концерт, посвященный 75-летию Владимира Спивакова
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook