Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-августе сократилось на 31,3%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-августе 2019 года составило $4 млрд 137 млн 977,95 тыс., что на 31,3% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-август 2019 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $22 млрд 901 млн 835,45 тыс. (рост на 15,9% по сравнению с январем-августом 2018 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $13 млрд 519 млн 906,7 тыс. (рост на 4,9%), импорт - $9 млрд 381 млн 928,75 тыс. (рост на 36,7%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (77,36%), нефтепродукты (2,48%), природный газ (10,51%), электроэнергию (0,43%), плодоовощную продукцию (2,68%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,09%), сахар (0,15%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,14%), химическую продукцию (0,51%), пластмассы и изделия из них (1,01%), хлопок (0,64%), хлопковое волокно (0,15%), черные металлы и изделия из них (0,31%), алюминий и изделия из него (0,6%), прочее (2,89%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 10,62%, табак и табачную продукцию – 0,8%, фармацевтическую продукцию – 1,88%, удобрения – 0,93%, пластмассы и изделия из них – 2,83%, дрова и древесную продукцию – 1,93%, одежда и аксессуары для одежды – 1,77%, черные металлы и изделия из них – 6,88%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 18,23%, транспортные средства и запчасти – 7,98%, мебель – 0,74%, прочее – 45,41%.

Во внешнеторговых операциях в январе-августе 2019 года задействовано 7,339 тыс. государственных и частных предприятий, 20,809 тыс. физических лиц. В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 182 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-августе 2019 года проводил с Италией (28,63% от общего экспорта), Турцией (12,86%), Израилем (7,06%), Индией (5,63%), Китаем (5,13%), Германией (4,77%), Испанией (3,99%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (14,61%), Швейцарией (12,74%),Турцией (10,39%), Китаем (9,06%), США (6,28%), Германией (4,96%), Канадой (4,19%), Ираном (3,63%).

Н.Аббасова