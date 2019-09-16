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Дальнее зарубежье 16.09.2019 15:49

США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока - Трамп

У США нет потребности в нефти и газе с Ближнего Востока, однако это не означает, что они не будут помогать своим союзникам в регионе, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Так как мы так преуспеваем в сфере энергетики в последние несколько лет (спасибо Вам, господин президент!)... нам не нужны нефть и газ с Ближнего Востока, на самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы будем помогать нашим союзникам", - написал президент в Twitter.

Такое заявление американский лидер сделал после недавней атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]