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Регион 16.09.2019 16:00

Путин и Эрдоган проводят в Анкаре закрытую двустороннюю встречу

Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где позже в понедельник состоится трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции.

Встреча российского и турецкого лидеров проходит в закрытом для прессы режиме.

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сначала Путин и Эрдоган побеседуют в формате тет-а-тет, а затем, при необходимости, к президентам присоединятся и члены делегаций двух стран. "Сейчас тет-а-тет, и если президенты посчитают необходимым, то переговоры продолжатся с участием делегаций", - сказал он.

Российскую делегацию в Анкаре представляют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]