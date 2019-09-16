Путин и Эрдоган проводят в Анкаре закрытую двустороннюю встречу

Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где позже в понедельник состоится трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции.
Встреча российского и турецкого лидеров проходит в закрытом для прессы режиме.
Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сначала Путин и Эрдоган побеседуют в формате тет-а-тет, а затем, при необходимости, к президентам присоединятся и члены делегаций двух стран. "Сейчас тет-а-тет, и если президенты посчитают необходимым, то переговоры продолжатся с участием делегаций", - сказал он.
Российскую делегацию в Анкаре представляют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.
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