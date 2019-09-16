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ТЭК 16.09.2019 16:04

Азербайджан в январе-августе экспортировал нефти на $10,4 млрд, газа - на $1,4 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-августе 2019 года составил 21 млн 452,779 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-августе 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 21 млн 452,779 тыс. тонн на сумму $10 млрд 458 млн 785,48 тыс.", - отметили в комитете.

В январе-августе 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 19 млн 934,911 тыс. на $10 млрд 493 млн 533,73 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 7,6%, в стоимостном выражении – сократился на 0,4%.

По данным ГТК, экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за 8 месяцев 2019 года составил 7 млрд 415 млн 337,64 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 421 млн 244,97 тыс.

В январе-августе 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 4 млрд 631 млн 59,99 тыс. кубометров на $877 млн 666,17 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт газа увеличился в количественном выражении на 60,1%, в денежном выражении - на 61,9%.

В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс., газа - 7 млрд 900 млн 12,99 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 499 млн 385,84 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ЭКСПОРТ, ДЕКРАЛИРОВАННЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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