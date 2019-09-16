Азербайджан в январе-августе экспортировал нефти на $10,4 млрд, газа - на $1,4 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-августе 2019 года составил 21 млн 452,779 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
"В январе-августе 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 21 млн 452,779 тыс. тонн на сумму $10 млрд 458 млн 785,48 тыс.", - отметили в комитете.
В январе-августе 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 19 млн 934,911 тыс. на $10 млрд 493 млн 533,73 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 7,6%, в стоимостном выражении – сократился на 0,4%.
По данным ГТК, экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за 8 месяцев 2019 года составил 7 млрд 415 млн 337,64 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 421 млн 244,97 тыс.
В январе-августе 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 4 млрд 631 млн 59,99 тыс. кубометров на $877 млн 666,17 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт газа увеличился в количественном выражении на 60,1%, в денежном выражении - на 61,9%.
В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс., газа - 7 млрд 900 млн 12,99 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 499 млн 385,84 тыс.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Н.Аббасова
Глава парламента Китая посетит Азербайджан
Баку продолжит диалог с новой командой в Брюсселе – Администрация президента Азербайджана
Президент Узбекистана в октябре посетит Азербайджан для участия в саммите ССТГ
Азербайджан вошел в топ-5 стран по экскурсионному отдыху - National Geographic
MEGOGO запустила в Азербайджане новый детский канал
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Белоруссия в 2019г недополучила порядка $250 млн таможенных пошлин из-за налогового маневра в России - глава ГТК
Володин надеется увидеть представителей Узбекистана в качестве наблюдателей в ПА ОДКБ
Президент Армении подписал указ об отставке директора спецслужбы страны
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“AzerTelecom” поддерживает “Caspian Energy Forum Baku-2019” в качестве партнера
Делегация Свердловской области посетила РИКЦ в Баку
В Баку прошел концерт, посвященный 75-летию Владимира Спивакова
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook