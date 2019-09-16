Президент Армении подписал указ об отставке директора спецслужбы страны

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ об освобождении Артура Ванецяна от должности директора Службы национальной безопасности (СНБ), сообщает президентская пресс-служба.

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал заявление об отставке директора армянской спецслужбы.

"Я подписал ходатайство об освобождении с должности директора СНБ. Соответствующий указ в течение одного-два дня будет подписан (президентом Армении - ИФ). Этот произошло в результате ряда обсуждений с директором СНБ и по обоюдному согласию", - сказал Пашинян на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, с Ванецяном обсуждены сценарии его дальнейшей деятельности.

"Думаю, господин Ванецян сконцентрируется сейчас на том, чтобы вывести сборную Армении в финал Чемпионата Европы по футболу", - отметил Пашинян.

Ванецян был избран президентом Федерации футбола Армении (ФФА) 22 сентября 2018 года.