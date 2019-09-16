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Регион 16.09.2019 16:09

Президент Армении подписал указ об отставке директора спецслужбы страны

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ об освобождении Артура Ванецяна от должности директора Службы национальной безопасности (СНБ), сообщает президентская пресс-служба.

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал заявление об отставке директора армянской спецслужбы.

"Я подписал ходатайство об освобождении с должности директора СНБ. Соответствующий указ в течение одного-два дня будет подписан (президентом Армении - ИФ). Этот произошло в результате ряда обсуждений с директором СНБ и по обоюдному согласию", - сказал Пашинян на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, с Ванецяном обсуждены сценарии его дальнейшей деятельности.

"Думаю, господин Ванецян сконцентрируется сейчас на том, чтобы вывести сборную Армении в финал Чемпионата Европы по футболу", - отметил Пашинян.

Ванецян был избран президентом Федерации футбола Армении (ФФА) 22 сентября 2018 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]