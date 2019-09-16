МИД Азербайджана осудило атаки на НПЗ Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило атаки на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

«Мы глубоко обеспокоены атаками беспилотников на нефтяные заводы в Саудовской Аравии, которые направлены против гражданской и критически важной инфраструктуры и угрожают безопасности в регионе. Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма», — отмечается в сообщении МИД на странице ведомства в Twitter.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

А.Азизов