Турции поставлены все элементы С-400 - источник

Россия поставила Турции все предусмотренные контрактом системы ПВО С-400, в том числе ракеты, сообщили "Интерфаксу" в понедельник информированные источники.

"По контракту с Турцией завершены поставки всей техники. Подготовка турецких специалистов будет продолжена", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник сказал, что Турции поставлены, в том числе, ракеты для С-400.

Накануне Минобороны России официально сообщило о завершении второго этапа поставки в Турцию элементов С-400. "15 сентября 2019 года самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400", - заявили в военном ведомстве.