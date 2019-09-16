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Регион 16.09.2019 20:16

Турции поставлены все элементы С-400 - источник

Россия поставила Турции все предусмотренные контрактом системы ПВО С-400, в том числе ракеты, сообщили "Интерфаксу" в понедельник информированные источники.

"По контракту с Турцией завершены поставки всей техники. Подготовка турецких специалистов будет продолжена", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник сказал, что Турции поставлены, в том числе, ракеты для С-400.

Накануне Минобороны России официально сообщило о завершении второго этапа поставки в Турцию элементов С-400. "15 сентября 2019 года самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400", - заявили в военном ведомстве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]