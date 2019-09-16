Лондон пока не предложил ЕС альтернатив страховочному плану backstop для ирландской границы - ЕК

Еврокомиссия (ЕК) в специальном заявлении указала на отсутствие конкретных предложений Лондона, соответствующих соглашению по Brexit.
Документ распространен после встречи председателя ЕК Жан-Клода Юнкера с британским премьером Борисом Джонсоном в понедельник в Люксембурге.
"Президент Юнкер напомнил, что Великобритания несет ответственность за принятие юридически применимых решений, которые совместимы с соглашением о выходе (Великобритании из ЕС). Президент Юнкер подчеркнул постоянную готовность и открытость комиссии, чтобы изучить, соответствуют ли такие предложения целям backstop (страховочного плана для ирландской границы - ИФ). Такие предложения еще не были сделаны", - говорится в документе, распространенном ЕК после рабочего обеда сторон.
В заявлении отмечается, что "целью встречи было подвести итоги текущих технических переговоров между ЕС и Великобританией и обсудить следующие шаги". Еврокомиссия заверила в своей готовности работать круглосуточно над этой проблемой. Важным в этом процессе предстоит стать октябрьскому Европейскому совету.
Еврокомиссия подтвердила единство позиции 27 остальных государств ЕС по вопросу Brexit.
На встрече Юнкера с Джонсоном присутствовал координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье.
Еврокомиссия также сообщила, что Юнкер выступит на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в среду в дебатах о Brexit.
Страховочный план или backstop подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.
Backstop, по мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, - главный недостаток соглашения по Brexit. Он требует заменить это условие, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза с соглашением.
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