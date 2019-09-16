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Дальнее зарубежье 16.09.2019 20:45

Джонсон и Юнкер договорились активизировать переговоры по Brexit - Даунинг-стрит

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник договорились, что им необходимо активизировать переговоры о выходе Великобритании из ЕС, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Лидеры согласились, что переговоры необходимо интенсифицировать, и в скором времени встречи (представителей Лондона и Брюсселя - ИФ) будут проходить на ежедневной основе", - сообщил пресс-секретарь британского премьера.

Так, Джонсон и Юнкер договорились, что переговоры должны проводиться не только на техническом, но и на политическом уровне между координатором ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье и министром Великобритании по вопросам Brexit Стивеном Баркли. Также Джонсон и Юнкер условились продолжать переговоры друг с другом.

На Даунинг-стрит встречу Джонсона и Юнкера назвали конструктивной.

Джонсон в очередной раз заявил, что он намерен заключить с ЕС соглашение, не включающее "страховочный план" по ирландской границе, против которого активно выступает британский парламент.

Также Джонсон вновь заверил, что он не намерен просить ЕС о продлении срока Brexit, и Великобритания покинет ЕС 31 октября.

В понедельник в Люксембурге прошла первая встреча Джонсона на посту премьер-министра Великобритании с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]