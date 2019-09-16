Джонсон и Юнкер договорились активизировать переговоры по Brexit - Даунинг-стрит

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник договорились, что им необходимо активизировать переговоры о выходе Великобритании из ЕС, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Лидеры согласились, что переговоры необходимо интенсифицировать, и в скором времени встречи (представителей Лондона и Брюсселя - ИФ) будут проходить на ежедневной основе", - сообщил пресс-секретарь британского премьера.

Так, Джонсон и Юнкер договорились, что переговоры должны проводиться не только на техническом, но и на политическом уровне между координатором ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье и министром Великобритании по вопросам Brexit Стивеном Баркли. Также Джонсон и Юнкер условились продолжать переговоры друг с другом.

На Даунинг-стрит встречу Джонсона и Юнкера назвали конструктивной.

Джонсон в очередной раз заявил, что он намерен заключить с ЕС соглашение, не включающее "страховочный план" по ирландской границе, против которого активно выступает британский парламент.

Также Джонсон вновь заверил, что он не намерен просить ЕС о продлении срока Brexit, и Великобритания покинет ЕС 31 октября.

В понедельник в Люксембурге прошла первая встреча Джонсона на посту премьер-министра Великобритании с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.