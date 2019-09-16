ЕС ужесточил правила контроля над экспортом оружия

Европейский союз ужесточил свои правила контроля над экспортом оружия, а также намерен укрепить взаимодействие стран ЕС в области экспорта военной техники и технологий, говорится в постановлении Совета ЕС, принятом в понедельник.
В документе отмечается, что изменение "общей позиции", действовавшей с 8 декабря 2008 года, связано с "рядом событий как на уровне ЕС, так и на международном уровне и появлением новых обязательств у государств-членов". В частности, это вступление в силу Договора о торговле оружием (АТТ) от 24 декабря 2014 года.
"Совет подтверждает, что военная техника и технологии должны продаваться ответственным и подотчетным образом, - говорится в коммюнике. - Он подтверждает свое обязательство содействовать сотрудничеству и сближению в политике государств-членов, направленной на предотвращение экспорта военной техники и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий или международной агрессии, способствовать региональной нестабильности".
Эмир Катара назначил Абдуллу Аль-Хензаба новым послом в Азербайджане
Переговорам по Карабаху не хватает реального содержания - Пашинян
Endeavor, владеющая UFC и конкурсом "Мисс Вселенная", планирует привлечь $712 млн в ходе IPO
ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок
Нефть дорожает более чем на 10% на новостях из Саудовской Аравии, Brent у $67,35 за баррель
Хоккеист Мусатов арестован по делу о хищении 45 млн руб. под видом обмена их на криптовалюту
Президент Алиев принимает участие в церемонии открытия в Баку ЧМ по художественной гимнастике
Минтруда Азербайджана к 2020 году цифровизирует до 10 видов соцвыплат
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Габала и российская Сысерть могут стать городами-побратимами
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Очередная социальная акция AccessBank вызвала большой интерес
В Азербайджане начался новый учебный год
Легкий кредит от AccessBank для представителей трудной профессии!
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook