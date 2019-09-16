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Дальнее зарубежье 16.09.2019 21:04

ЕС ужесточил правила контроля над экспортом оружия

Европейский союз ужесточил свои правила контроля над экспортом оружия, а также намерен укрепить взаимодействие стран ЕС в области экспорта военной техники и технологий, говорится в постановлении Совета ЕС, принятом в понедельник.

В документе отмечается, что изменение "общей позиции", действовавшей с 8 декабря 2008 года, связано с "рядом событий как на уровне ЕС, так и на международном уровне и появлением новых обязательств у государств-членов". В частности, это вступление в силу Договора о торговле оружием (АТТ) от 24 декабря 2014 года.

"Совет подтверждает, что военная техника и технологии должны продаваться ответственным и подотчетным образом, - говорится в коммюнике. - Он подтверждает свое обязательство содействовать сотрудничеству и сближению в политике государств-членов, направленной на предотвращение экспорта военной техники и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий или международной агрессии, способствовать региональной нестабильности".

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Тэги: ЕС, ОРУЖИЕ, ЭКСПОРТ, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]