Президент Алиев принимает участие в церемонии открытия в Баку ЧМ по художественной гимнастике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает сайт главы государства.
Н.Аббасова
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