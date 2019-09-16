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Регион 16.09.2019 22:00

Президент Ирана отмечает увеличение количества ударов Израиля по Сирии

Власти Израиля стали чаще нападать на Сирию, Ирак и Ливан, что может вызвать широкую напряженность в регионе и привести к столкновениям, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Сионистский режим в последние месяцы увеличил число своих агрессивных нападений на сирийскую территорию. Его должностные лица взяли на себя ответственность за эти акты агрессии, распространили свою агрессию даже на Ирак и Ливан", - сказал Рухани в ходе трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.

"Эти нападения являются ярким примером провокационных и незаконных враждебных действий, которые могут вызвать широкую напряженность и столкновения в регионе", - подчеркнул президент Ирана.

Он отметил, что руководители стран ближневосточного региона имеют право защищаться от этой агрессии в соответствии с уставом ООН.

"К сожалению, международные организации не реагируют на эти агрессии должным образом", - сказал Рухани.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]