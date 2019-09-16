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СНГ 16.09.2019 21:00

Жертвой перестрелки таджикских и киргизских пограничников стал один военнослужащий

Киргизский пограничник погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии.

"Таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост Максат, а затем временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. По предварительным данным, погиб один военнослужащий ГПС Киргизии", - сообщили в погранслужбе.

В ответ киргизские пограничники так же открыли огонь по таджикской территории, отметили в ГПС.

По данным пресс-службы, в настоящий момент перестрелка прекращена.

Источник в правительстве Киргизии уточнил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, таджикские пограничники стреляли по вышке на киргизской заставе из миномета.

По его словам, местные власти эвакуируют население из приграничных с Таджикистаном сел.

"Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы, в ответ на это гражданин Киргизии также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности", - рассказали подробности инцидента в ГПС.

После этого состоялась встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана, на которой было принято решение о прекращении сторонами строительных работ. "Несмотря на достигнутые договоренности, вопреки требованиям пограничников граждане Таджикистан продолжили работы. В ответ на действия таджикистанцев, строительные работы продолжил и гражданин Кыргызстана. Около 19:30 (17:30) таджикские военнослужащие в агрессивной форме потребовали от гражданина Киргизии остановить строительство, завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку", - сообщили в погранслужбе.

Источник в правоохранительных органах Киргизии сообщил агентству, что к месту инцидента стягиваются силы из числа сотрудников внутренних дел Ошской области.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу днем на неописанном участке киргизско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области граждане Таджикистана начали несогласованные строительные работы. Киргизская сторона выступила с требованием прекратить их.

К вечеру того же дня в местности Жака-Орук Баткенского района также на неописанный участок госграницы граждане Таджикистана привезли около 10 автомашин щебня, подготовив площадку для строительства.

Между тем в пресс-центре пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана утверждают, что киргизские пограничники ранили нескольких невооруженных граждан республики.

По данным пресс-центра, конфликт произошел в понедельник на территории спортивной площадки в Согдийской области, где киргизские граждане начали строительство неизвестного сооружения, эти работы потребовали прекратить граждане Таджикистана.

"Киргизская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и 19:00 часов открыли огонь в сторону невооружённых граждан (. . .), в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения", - отмечается в сообщении, распространенном местными СМИ.

В пресс-центре ГКНБ назвали эти действия киргизских пограничников провокационными и расценили их как попытки искусственным путём нагнетать обстановку на линии государственной границы, которые могут вызвать ответный резонанс жителей приграничного района в этом уязвимом регионе.

24 августа на киргизско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями из-за строительства на неописанном участке. Киргизские пограничники произвели два предупредительных выстрела в воздух.

31 августа конфликт произошел из-за несогласованного строительства дороги. Пограничники Киргизии сделали предупредительные выстрелы.

2 сентября конфликт также произошел из-за строительных работ на несогласованном участке киргизско-таджикской границе.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем процесс приостановился и возобновился два года назад. На сегодняшний день из 971 км описано 583 км.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ПЕРЕСТРЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]